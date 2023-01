Circonvallazione, rimosso l’albero caduto oggi per il vento

Circonvallazione, rimosso l’albero caduto oggi per il vento

Il palo della luce ne ha frenato l’impatto

MONREALE, 20 gennaio – È stato rimosso l’albero abbattutosi alla circonvallazione, che è stato tagliato e rimosso da Alessandro Maenza e Marcello Renda, coordinati dalla protezione civile comunale ed i vigili urbani di Monreale.

Fortunatamente il palo della illuminazione pubblica ha fatto in modo che se ne frenasse la caduta ma anch'esso è caduto. L’Enel è intervenuta sul posto per metterlo in sicurezza.