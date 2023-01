Bonus caregiver, riaperte le procedure: c'è tempo fino al 6 febbraio

Il bando era stato chiuso il 7 dicembre scorso

MONREALE, 23 gennaio – Riaperte le procedure per la richiesta del bonus caregiver. Il bando era stato chiuso il 7 dicembre scorso. La nuova finestra per l'inserimento delle domande è stata necessaria dopo che era stato sollevato un dubbio relativo alle persone disabili decedute.

A partire da oggi, quindi, potranno presentare domanda tutti i caregiver delle persone disabili decedute alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico del Distretto. Le richieste potranno essere inoltrate fino al 6 febbraio. Il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel Bilancio Regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi.

La procedura è stata riaperta successivamente alla risposta relativa alla missiva dell’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 7 “Fragilità e Povertà” ha fornito al comune di Alcamo chiarimenti sull’utilizzo delle somme provenienti dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi ed ha precisato che: “…se il disabile è deceduto alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico del Distretto, il caregiver può presentare l’istanza e avere diritto al beneficio per le annualità di riferimento 2018-2019-2020, in quanto il soggetto disabile in quegli anni era in vita”.

L’amministrazione comunale effettuerà controlli a campione dei dati forniti dai richiedenti, attraverso le autorità competenti. Il modulo della domanda, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Monreale, deve essere corredato dalla documentazione descritta nella istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, specificando se trattasi di caregiver di disabile grave o gravissimo.

Per quanto riguarda le domande già inoltrate, saranno lavorate a partire da metà febbraio. I richiedenti riceveranno una mail a chiusura della pratica.