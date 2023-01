Scomparsa dell’attore Mario Pupella, il cordoglio dell'amministrazione comunale di Monreale

Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Letizia Sardisco esprimono il loro cordoglio alla famiglia

MONREALE, 23 gennaio – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e l’assessore ai beni culturali Letizia Sardisco hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore Mario Pupella.

L’attore è stato un uomo fortemente impegnato nella valorizzazione delle attività culturali e ha dedicato tutta la sua vita al teatro con entusiasmo e dedizione. E' stato un bravo attore e ha recitato parti prestigiose in numerosi film del cinema italiano. La sua figura rappresenta un esempio per la società civile. ‘’Ai figli e a tutta la famiglia - recita la nota per la stampa del sindaco- va la nostra più sentita vicinanza’’.