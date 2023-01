Comparto agricolo a lutto: si è spenta Marilù Monte

Per anni ha valorizzato la cultura del susino “sanacore” di Monreale

PALERMO, 28 gennaio – Lutto nel comparto agricolo monrealese. Si è spenta oggi, all’età di soli 48 anni, Marilù Monte, agronoma, che per anni ha valorizzato la produzione e soprattutto la cultura del susino “sanacore” e più in particolare degli “”ariddi i cori”.

A portarsela via, una malattia contro cui ha combattuto negli ultimi tempi, che purtroppo non le ha dato scampo.

Marilù Monte ha rivestito per anni un ruolo caratterizzato da grande lungimiranza nel settore agricolo locale, ponendosi, nonostante la giovane età, come antesignana della cultura della biodiversità, applicata soprattutto alla coltivazione del susino, che costituisce una vera e propria eccellenza del territorio monrealese.

La sua molteplice attività l’aveva portata a ricevere numerosi premi, come per esempio, quello dell’Ircac nel 2012 o quello Donnattiva, sempre nel 2012, il premio che valorizza le eccellenze al femminile conferito dall’omonima associazione monrealese, guidata da Ina Modica.

Marilù aveva partecipato pure a diverse trasmissioni televisive, anche a livello nazionale ed aveva rappresentato il territorio monrealese ad importanti manifestazioni anche presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles.

È stata una donna di grande intelligenza e di grande professionalità, contraddistinguendosi anche per il suo garbo e per il suo carattere allegro ed espansivo

Ai familiari di Marilù Monte le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.