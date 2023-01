Il labirinto del Minotauro? No, piazzetta Europa

Il luogo sembra dimenticato. Potrebbe, invece, essere valorizzato con un po’ più di attenzione

MONREALE, 30 gennaio – Chissà se viene lasciata in questo stato per far rivivere il mito di Teseo e del Minotauro. Quello famoso dell’isola di Creta. Parliamo di piazzetta Europa, che nulla sembra avere da invidiare al labirinto raccontato dall’epopea della mitologia greca, per districarsi dal quale occorreva il famoso “filo d’Arianna”.

In effetti, dando un’occhiata al luogo, facendo un po’ d’attenzione, grazie alla foto che postiamo a corredo di questo articolo, l’accostamento sembra azzeccato. Aiuole (o presunte tali) delimitate da cespugli diventati ormai di dimensioni enormi, che certamente non rendono giustizia ad un posto che potrebbe essere ameno nel panorama urbanistico cittadino e che invece a guardarlo mette tanta tristezza.

Che il giardinetto sia decisamente dimenticato appare sotto gli occhi di tutti. Se così non fosse, probabilmente, almeno una potatura sarebbe stata già realizzata da tempo.

Peccato, perché piazzetta Europa, distante dal centro storico monumentale, potrebbe essere un luogo in cui poter socializzare. Nel quale, ad esempio, le mamme potrebbero portare i loro bambini col passeggino o dove gli anziani potrebbero andare a sedersi su delle panchine, magari sfruttando le fronde (spesso super rigogliose) nei mesi della calura estiva.

Purtroppo non avviene nulla di tutto questo e l’immagine che ne esce fuori è quella di un degrado che ci dispiace e che il posto non merita.

Un intervento di ripristino delle normali condizioni di decoro sarebbe gradito da tutta la cittadinanza e non solo dai residenti che già anche altre volte hanno fatto sentire la propria voce. Le modalità e i tempi di azione li lasciamo all’amministrazione comunale, cui comunque va riconosciuta l’attenzione per gli spazi pubblici e per la loro valorizzazione. Purchè tutto ciò avvenga, magari in tempi che non siano biblici. Attendiamo fiduciosi.