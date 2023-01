Ristrutturazione della chiesa di Sant'Agata al Monte, sarà gara pubblica

L'importo dei lavori è di 2.032.005 euro

MONREALE, 31 gennaio – Sarà una procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, sotto l'egida dell'Urega, sezione di Palermo, ad affidare i lavori di consolidamento e restauro della chiesa di Sant'Agata al Monte, posta tra la via Palermo e la via Umberto I.

Si affida a questa procedura, pertanto, il comune, per mano del responsabile del procedimento, Nicola Giacopelli per compire il passo decisivo verso la ristrutturazione del monumento, finanziata con la somma di 2,8 milioni di euro con fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

A dire sì alla riqualificazione della chiesa era stata la giunta regionale con una delibera del 29 settembre 2021, rendendo l'opera definitivamente finanziata.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'architetto Roberto Pupella, su incarico di don Nicola Gaglio, legale rappresentante della parrocchia “Santa Maria la Nuova”.

L’importo dei lavori da porre a base di gara è di 2.032.005 euro (inclusi i 143.736,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso).

La gara potrà essere celebrata dopo che il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha autorizzato il comune ad avviare le procedure.

La Chiesa di Sant'Agata al Monte di Monreale, è stata eretta nel 1589 dalla compagnia del Monte di Pietà. Fino ad ora, è in totale stato di degrado e richiede radicali interventi di consolidamento e di restauro per impedirne la totale rovina.