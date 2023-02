Pulizia stradale, lunedì niente macchine in sosta in via Vaglica

Emessa ieri l'ordinanza dirigenziale: sarà in vigore fino a mezzogiorno

MONREALE, 4 febbraio – Lavori in corso, decespugliamento per l'esattezza. E' con tale motivazione che giusto nella giornata di ieri è stata emessa ordinanza di regolamentazione della viabilità con la quale si prescrive il divieto di sosta lungo la via Gioacchino Vaglica.

Saranno gli operai della ditta Ecolandia ad eseguire le operazioni lungo tutta quanta l'estensione della via Vaglica, sulla quale per tale ragione – come detto – il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli ha prescritto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. La norma sarà valida precisamente dalle ore 7 alle ore 12 e comunque fino al completamento dell'attività.