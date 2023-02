Riqualificazione di via Roma, piazzetta Vaglica e zone limitrofe, approvato il progetto

Il progetto, redatto dall'architetto Roberto Pupella, rientra tra quelli finanziati con fondi PNRR

MONREALE, 4 febbraio – È stato approvato dalla giunta municipale in via amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, piazzetta Vaglica, via santa Maria La Nuova e via Agonizzanti.

L'intervento fa parte dei cinque progetti inseriti nel “Piano Urbano Integrato” che prende il nome di “Palermo: metropoli aperta, città per tutti” finanziati con i fondi del Pnrr. La riqualificazione dell'area urbana adiacente alle due piazze principali della città è stata inserita all’interno del ‘’Piano Urbano Integrato’’ della città metropolitana di Palermo.

Il progetto è stato redatto, a seguito dell’incarico affidato nel mese di ottobre dell’anno appena trascorso, dall’architetto Roberto Pupella ed è stato validato dal responsabile unico del procedimento il 12 gennaio scorso. La spesa preventivata per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione, inserito, come detto, nel ‘’Piano Urbano Integrato’’ della città metropolitana di Palermo, ammonta a 1.096.048,00 euro ed è integralmente finanziata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza