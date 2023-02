Comune, deliberata l’istituzione di una nuova posizione organizzativa

E' stata assegnata al servizio finanziario e bilancio

MONREALE, 4 febbraio – Una nuova modifica è stata apportata nei giorni scorsi alla struttura amministrativa dell’ente per il comune di Monreale.

A seguito dei pensionamenti delle figure dirigenziali avvenute negli scorsi anni, il comune di Monreale si ritrova a dover ricorrere alla copertura di alcune posizioni per garantire il buon funzionamento dell’ente. Poiché, allo stato attuale, non risulta possibile provvedere diversamente alla copertura dei posti dirigenziali che si sono resi vacanti negli ultimi anni, l’ente ha deliberato di ricorrere al conferimento di incarichi di posizioni organizzative.

È stato dunque necessario rimodulare l’istituzione delle posizioni organizzative per quei servizi per i quali le attività e le competenze risultano particolari articolate, varie e complesse. Tra questi ci sono i servizi finanziari dell’ente per cui si è reso necessario sopprimere la posizione organizzativa destinata precedentemente all’area V, sezione sportello unico per l’edilizia SUAP e istituirne una nuova destinata appunto all’Area IV per la sezione finanziaria e bilancio. La scelta dunque va a ridisegnare la microstruttura dell'organigramma degli uffici comunali, delineando la scelta dell'amministrazione comunale di puntare su un settore che la stessa ritiene nevralgico.