Piano Geli, effrazione notturna nei locali della società di distribuzione dell’acqua

Sconosciuti i motivi, non si esclude una ritorsione per un guasto dei giorni scorsi

MONREALE, 5 febbraio – Effrazione nella tarda serata di ieri all'interno dei locali di C.A.M.A., la società che si occupa della distribuzione dell'acqua a Piano Geli. Qualcuno ha forzato la porta e si è introdotto dentro la struttura. Non si conosce lo scopo.

Non si sa se l'autore del gesto fosse solo o avesse dei complici ma a dirlo saranno le telecamere di sorveglianza.

La proprietà ha trovato la porta forzata e danneggiata. Un gesto deplorevole probabilmente per colpire i gestori della società per l'interruzione dell'acqua.

Giorni prima, con un avviso del 30 gennaio, era stato comunicato ai residenti che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sabato non sarebbe stata garantita l'erogazione, dalle 5 alle 18, in diverse vie della frazione montana. Poi un guasto avrebbe prolungato l'interruzione. È stata conclusa questa mattina l'operazione ma diverse le famiglie che fino sono ancora con i rubinetti a secco