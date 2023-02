La Giunta dice sì, il comune vuole avviare un info-point turistico

L'idea, nata dalla Pro Loco, è stata sposata dall'amministrazione comunale

MONREALE, 8 febbraio – Un nuovo info-point turistico, che possa esser di supporto ovviamente ai turisti e visitatori della località normanna per una completa fruizione del patrimonio architettonico e culturale offerto, trovando oltretutto soluzioni alle difficoltà legate al viaggio e al soggiorno.

Questa l'idea che, maturata in seno alla Pro Loco monrealese, è stata prontamente sposata dal Comune che – con atto di delibera da parte della Giunta – dovrebbe trovare presto attuazione.

I locali, designati all'occorrenza, sono stati individuati negli spazi all'ingresso da piazza Guglielmo II del complesso monumentale, che – come si legge nel provvedimento – possono essere impiegati a tali scopi dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato la struttura. Una proposta che giunge – come detto – dalla Pro Loco di Monreale, che ha avanzato l'opportunità di attivare il progetto di servizio civile universale denominato ''Storia e identità siciliana: il patrimonio culturale della Sicilia occidentale'', mettendo a disposizione dei visitatori due operatori volontari pronti a prestare qualsivoglia delucidazione in merito alla permanenza nel territorio comunale e soprattutto stimolando la curiosità verso tutte le maggiori attrattive appartenenti all'offerta turistica, affinché l'esperienza possa alla fine ritenersi completa e soprattutto soddisfacente dal punto di vista dei servizi.

La Pro Loco di Monreale infatti è stata inserita tra gli enti accreditati alla realizzazione di progetti di servizio civile universale, opportunità volontaristica per giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti che ''decidono di dedicare 12 mesi a favore di un impegno solidale inteso come il bene di tutti con valore di coesione sociale aggiungendo un'esperienza qualificata al bagaglio di conoscenze e spendibile nel corso della vita lavorativa''. Il Comune, dando – come detto – parere favorevole alla proposta, oltre a mettere a disposizione i locali citati, comparteciperà ai costi di attivazione dei volontari.