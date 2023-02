Camera di Commercio di Palermo, Maria Grazia Bonsignore entra nel CdA

L'artista monrealese si occuperà di favorire e stimolare lo sviluppo delle attività imprenditoriali

PALERMO, 10 febbraio – Si insedierà nei prossimi giorni nel consiglio di amministrazione della Camera di Commercio Artigianato di Palermo e Enna Maria Grazia Bonsignore. L'artigiana monrealese, insieme a Giuseppe La Vecchia e Angela Maccarrone, si occuperà di favorire e stimolare lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

È stato rinnovato per i prossimi cinque anni il Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. A deciderlo è il decreto del presidente della Regione, Renato Schifani. Sono 25 i nuovi consiglieri nominati nel consiglio della camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

"La nomina a consiglieredella Camera di commercio ratificata ieri arriva nella qualità di presidente di Confartigianato Imprese Palermo - spiega Bonsignore - un ruolo assunto a luglio 2022, dopo aver fondato nel 2018 il direttivo del movimento Donne Impresa Palermo, con la collaborazione di imprenditrici straordinarie e successivamente allargato a livello regionale con altri cinque direttivi territoriali. Oggi la Sicilia - aggiunge - è presente nella giunta nazionale Donne Impresa di cui si é svolta recentemente la convention a Roma. La mia presenza nel consiglio si inquadra proprio in rappresentanza del mondo dell'Artigianato che ha bisogno ora più che mai di essere sostenuto e valorizzato.

Gli squilibri nell'economia locale conseguenza di operazioni di marketing di grandi multinazionali e centri commerciali hanno reso friabile il terreno su cui affondano le nostre radici. Pandemia, guerra e crisi energetica hanno completato un quadro non roseo. Il mio impegno - conclude - sarà sempre in questo senso rivolto al rispetto e alla valorizzazione delle nostre radici, nostra certezza e forza, alla competenza da tramandare alle nuove generazioni, alla comunicazione per fare conoscere al mondo lo straordinario saper fare dei nostri maestri artigiani e creare rete e sinergie dove passione si fonda con creatività per custodire la nostra terra e creare nuove opportunità".