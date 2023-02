Pioppo, si mette in sicurezza il torrente Valle Tajo

La settimana prossima via ai lavori di pulizia della vegetazione che invade l'alveo

MONREALE, 10 febbraio – Prenderanno il via verosimilmente la prossima settimana gli interventi di messa in sicurezza del torrente Valle Tajo nella frazione di Pioppo, nel cui alveo cresce, ormai da diverso tempo, una fitta vegetazione.

Gli interventi, che si sono resi necessari con il carattere della somma urgenza, e che sembrano quantomai opportuni soprattutto in questo periodo caratterizzato dalle forti precipitazioni invernali, avranno un costo di circa 12 mila euro, a valere sui fondi del Comune e si caratterizzeranno per la pulizia della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque.

A suonare il campanello d'allarme era stato il consigliere comunale Pippo Lo Coco (nella foto a fianco), originario di Pioppo, che nei mesi scorsi aveva presentato un'interrogazione consiliare al sindaco Alberto Arcidiacono, evidenziando le problematiche legate al corso d'acqua, che – specie in questo periodo dell'anno – potrebbe presentare un rischio esondazione, proprio a causa della folta presenza di arbusti all'interno del suo alveo.

Successivamente, sul posto era stato effettuato un sopralluogo alla presenza dello stesso Lo Coco, dell'assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde, del dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, Maurizio Busacca e del capo dell'ufficio di Protezione Civile, Filippo Modica.

“Nella zona – afferma Lo Coco – insistono diverse abitazioni ed anche delle attività commerciali che vivono con questa spada di Damocle. Occorre pertanto intervenire alla svelta per scongiurare qualsiasi rischio e mettere in sicurezza il corso d'acqua prima che possano verificarsi dannose esondazioni”.