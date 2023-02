Acqua non potabile in tante vie della città, il sindaco ne vieta l'uso

Batteri coliformi sui campioni esaminati. Consentito solo l'uso sanitario

MONREALE, 13 febbraio – Il sindaco Alberto Arcidiacono al fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini ha firmato stamattina una ordinanza per vietare, in via precauzionale, l’uso per fini alimentari dell’acqua erogata in diverse vie della città.

Si tratta di via Venero e traverse, corso Pietro Novelli da via Garibaldi a serbatoio Croce; via della Repubblica e traverse, zone a valle della via Venero e della via Della Repubblica, via Aldo Moro e traverse, via Mulini e traverse, frazione di Aquino, via Strada Ferrata fino all’incrocio con via Santa Liberata e traverse.

Queste reti vengono approvvigionate dal serbatoio Croce. L’uso dell’acqua, è limitato ai soli fini igienico sanitari. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota pervenuta dall’ASP con la quale viene segnalata la presenza di Eschericchia Coli e Coliformi sulla rete idrica comunale servita dal serbatoio Croce ed in particolare nel punto di prelievo di via della Repubblica con provenienza serbatoio Croce.

Pertanto, “a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli enti della pubblica amministrazione e alle scuole si ordina di astenersi dall’uso dell’acqua distribuita dalla rete.

Sono in corso le operazioni di spurgo e sanificazione delle reti interessata e per domani sono state programmate le verifiche battereologiche effettuate dal personale dell’AMAP.