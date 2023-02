Si è spento Geppino Pupella, figura storica della politica monrealese

Una malattia se lo è portato via in pochi mesi. Aveva 75 anni

MONREALE, 14 febbraio – Si è spento stamattina, all'età di 75 anni, l'assessore Geppino Pupella, figura storica della politica monrealese, per avere ricoperto, fin dagli anni '80, a più riprese, la carica di consigliere comunale e di assessore.

A portarselo via, purtroppo, una malattia inesorabile, contro cui ha combattuto, ma che in pochi mesi non gli ha dato scampo. L'assessore Pupella, che nell'esecutivo Arcidiacono era titolare della delega ai Servizi a Rete, è stato una figura di spicco nel panorama politico monrealese, sulla cui scena è rimasto fin dai tempi della cosiddetta “prima Repubblica”, quando militava nelle fila del Partito Socialista, tanto da essere stato pure candidato al Senato nel '92, quando raccolse più di 20 mila voti di preferenza. L'esperienza politica, che era poi proseguita con l'incarico assessoriale durante la giunta a guida Toti Gullo, lo aveva portato pure a ricoprire importanti incarichi, quali, tra gli altri, la vicepresidenza dell'Amat e quella della Sispi.

Ingegnere elettronico, ha trascorso tutta la sua vita lavorativa all'interno della Sip prima e della Telecom poi, rivestendo la carica di direttore delle sedi di Palermo, Catania e quella regionale. Diversi gli incarichi di formazione dei dirigenti Telecom che si svolgevano a L'Aquila, dove spesso si recava per motivi lavorativi.

Competente, inflessibile nel lavoro e nell'attività politica, senza sconti nemmeno per se stesso, si è fatto apprezzare anche e soprattutto durante l'esperienza amministrativa nella giunta Arcidiacono, nella quale, anche per motivi di età, era considerato il leader della squadra assessoriale dell'attuale sindaco.

Di carattere allegro, pronto alla battuta, Geppino Pupella lo si incontrava piacevolmente per strada o negli appuntamenti istituzionali aperti alla stampa locale, durante i quali era sempre grande protagonista e ai quali dava sempre un grande contributo.

Lascia la moglie Teresa, i due figli Francesco e Gaetano, la nuora Lidia e i nipotini Giuseppe e Cristian.

Ai familiari di Geppino Pupella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.