Cultura, Monreale ottiene la qualifica di ''Città che legge''

Possibile realizzare una serie di iniziative per promuovere e stimolare la lettura

MONREALE, 14 febbraio – La città di Monreale ottiene ufficialmente la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023. Ne dà notizia l'assessore alla Cultura, Letizia Sardisco.

Il titolo, come rende noto lo stesso assessore, “garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri).

Alle città che ottengono la suddetta qualifica, inoltre, è riservata l’opportunità di partecipare al bando dallo stesso nome (“Bando Città che legge”), che premia progetti di promozione della lettura attraverso l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali”.

Adesso, però, ci sarà da programmare. Ecco perchè il comune convoca tutti i soggetti sottoscrittori del “Patto locale per la lettura” per il 20 febbraio prossimo nei presso i locali della biblioteca comunale Santa Caterina alla riunione del tavolo di coordinamento. In quella sede sarà definita la programmazione dell’attività per l’anno 2023.