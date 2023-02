Associazione Nazionale Polizia di Stato, stamattina l’incontro con l’arcivescovo

Monsignor Gualtiero Isacchi ha accolto al palazzo arcivescovile una delegazione della sezione di Monreale

MONREALE, 17 febbraio –Sì è svolto stamattina l’incontro della delegazione della sezione dell’Anps di Monreale con l’arcivescovo Gualtiero Isacchi.

L'incontro ha permesso di presentare le attivita' dell'Anps, condividendo progetti e obiettivi comuni. Il presidente Santo Gaziano, accompagnato dal consigliere Giuseppe Messina e dal segretario economo Francesca Mannino, ha illustrato al vescovo l’insieme di attivita' svolte nei quindici anni di vita della sezione e di tutte le altre diffuse sul territorio nazionale. Si è parlato di progetti formativi ed educativi orientati soprattutto alle giovani generazioni per stimolare lo spirito di servizio verso il prossimo.

‘’Ringraziamo l’arcivescovo Gualtiero Isacchi - ha dichiarato il presidente Santo Gaziano - per l'accoglienza e per l'ascolto. In questa visita abbiamo evidenziato l'importanza di una chiesa che cooperi con il mondo associativo per stare vicino alla gente. L’ Anps farà sempre la propria parte - ha concluso il presidente -al servizio della società civile per contribuire fattivamente alla coesione sociale e alla salvaguardia degli ultimi, degli invisibili, dei cosiddetti "piccoli".