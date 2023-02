Una rara forma tumorale se lo porta via: lutto in città per la scomparsa del giovane Giuseppe Balsano

Una rara forma tumorale se lo porta via: lutto in città per la scomparsa del giovane Giuseppe Balsano

Aveva soltanto 25 anni. La famiglia: “Non fiori, ma fondi al reparto oncologico del Buccheri La Ferla”

MONREALE, 19 febbraio – E’ un giorno di grande dolore a Monreale, dove si è spento, a soli 25 anni, Giuseppe Balsano, un ragazzo laureato in scienze infermieristiche, stroncato da una forma rarissima di cancro, che in pochi mesi se lo è portato via.

La notizia, ovviamente, tanto per la giovanissima età del ragazzo, quanto pure per le modalità in cui si è verificata, ha fatto il giro della cittadina, infondendo in tutti un fortissimo senso di sgomento. Giuseppe, infatti, viene descritto come un ragazzo solare, gentile, amico di tutti, sempre pronto ad aiutare la famiglia e con una grande passione per le moto.

Dopo avere conseguito la laurea in scienze infermieristiche, da qualche tempo prestava servizio presso l’ospedale “Buccheri La Ferla” di Palermo, dove si era fatto apprezzare per le sue doti professionali, ma soprattutto per quelle umane. Purtroppo, una rara forma di tumore lo ha aggredito e non gli ha dato scampo, vanificando le speranze della famiglia che fino all’ultimo gli è stata accanto, credendo in un miracolo, che purtroppo non è avvenuto.

Numerosissime ai familiari stanno giungendo manifestazioni di vicinanza. A questo riguardo, la famiglia di Giuseppe chiede che, anziché fiori, vengano devoluti fondi al reparto di oncologia dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Parallelamente si sta muovendo pure l’associazione Evergreen, che ha organizzato una raccolta fondi per la famiglia. A questo scopo fa sapere che sarà possibile trovare un salvadanaio presso tre esercizi commerciali: i negozio Martinelli, la profumeria Roxana, entrambi in via Roma a Monreale e presso il baretto di Pioppo, oltre che presso la sede Evergreen, via San Giuseppe, 38 Pioppo. Chi vuole dare un contributo, anche minimo, potrà farlo liberamente presso questi punti di raccolta.

Alla famiglia Balsano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.