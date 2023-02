Via Pietro Novelli, chiusura al traffico per lavori stradali mercoledì 1 Marzo

Divieto di transito e di sosta dalle 8 alle 20

MONREALE, 25 febbraio – "Lavori di massima urgenza per la messa in sicurezza" della via Pietro Novelli, per un breve tratto fino all'incrocio con la discesa Garibaldi.

E' questa la motivazione che si legge nel provvedimento a firma del comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli, che prescrive il divieto di transito e di sosta per la giornata di mercoledì 1 marzo.

Benché i lavori di messa in sicurezza interessino particolarmente il segmento dal civico 210 al 240, l'ordinanza prevede che i veicoli non possano immettersi nella via Pietro Novelli già dall'incrocio con la via Venero – dal "Canale", più semplicemente. La strada sarà infatti interdetta da lì fino alla discesa Garibaldi – per i monrealesi 'A scinnuta ru Signuri'. Oltre al divieto di transito, vigerà naturalmente anche il divieto di sosta. Le prescrizioni saranno in vigore dalle 8 alle 20 e comunque fino al termine delle opere stradali. Pertanto le vetture che vorranno immettersi nella via Pietro Novelli verranno deviate verso la Via Venero.