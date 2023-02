Pioppo, ripulito il torrente Valle Tajo: sicurezza per i residenti

Pippo Lo Coco: “Dalle parole ai fatti: questa si chiama buona amministrazione”

MONREALE, 27 febbraio – Possono finalmente dormire sonni tranquilli gli abitanti di Pioppo, residenti nei pressi del canalone Valle Tajo. È stato ripulito, infatti, il corso d'acqua che lambisce numerose abitazioni, che impensieriva tutti per la sua sicurezza.

Il torrente, infatti, era pieno di una fitta vegetazione, che ostruiva il regolare deflusso delle acque e che, in caso di piena improvvisa, da non escludere, soprattutto in questo periodo invernale, avrebbe potuto costituire un serio problema.

I lavori hanno avuto un costo di circa 12 mila euro, a valere sui fondi del Comune e si sono caratterizzati per la pulizia della vegetazione che ostruiva, come detto, il regolare deflusso delle acque.

A sollevare la questione era stato il consigliere comunale, Pippo Lo Coco, pioppese, che aveva posto la questione dell'incolumità dei residenti della frazione. “Il sindaco Alberto Alcidiacono e l'assessore alla Protezione Civile. Giuseppe Di Verde – ha afferma Lo Coco in una nota – hanno fatto propria la mia interrogazione e per questo li ringrazio da parte dei concittadini pioppesi. Ecco quando la politica passa dalle parole a fatti, si chiama buona amministrazione”.