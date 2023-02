Pioppo, la sagra del ''carduni vruricatu'' avrà continuità

Arcidiacono: “Rilanciare e destagionalizzare il turismo di cui Monreale ha forte bisogno”

MONREALE, 27 febbraio – La sagra del “carduni vruricatu”, che ieri a Pioppo ha registrato un grande successo, nonostante le non favorevoli condizioni meteo, avrà continuità e servirà a rilanciare l'attrattività del territorio monrealese.

Lo ha detto il sindaco, alberto Arcidiacono, in occasione del convegno introduttivo della manifestazione, che si è tenuto ieri pomeriggio in via Carducci, nella frazione. L'incontro, dal titolo “Coltiviamo tradizioni, raccogliamo futuro", è stato moderato da Rosario Favitta, presidente Comitato Pioppo Comune/ Forum CFC Oreto.

Arcidiacono ha ribadito l’importanza di promuovere i prodotti e tipici nello stesso tempo il territorio e la frazione di Pioppo che è anche importate dal punto punto di vista paesaggistico. “Quella odierna – ha ribadito il primo cittadino – è una prima edizione che intendiamo portare avanti per rilanciare e destagionalizzare il turismo di cui Monreale ha forte bisogno”.

“ Il carduni vruricato è un prodotto agroalimentare che sta scomparendo nel sistema di produzione agricolo – ha aggiunto Enza Scala – presidente della categoria panificatori di Confartigianato Imprese Palermo – oggi la prima sagra organizzata in suo onore vuole non solo esaltarne le qualità ma anche cercare di destagionalizzarne sia la produzione ma anche il consumo. Noi produttori di prodotti artigianali tradizionali – ha proseguito – auspichiamo che eventi di questo genere in cui i diversi comparti pubblico, sociale e privato sono in totale sinergia, si moltiplichino al fine di creare uno sviluppo consapevole e responsabile del tesoro inestimabile che è la produzione artigianale tradizione del cardo ma non solo”. Nel corso della serata in tantissimi hanno preso parte alla degustazione di cardi in pastella, all'insalata, salsiccia e sfince.