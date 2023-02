Gara settennale dei rifiuti, Arcidiacono: ''E’ una svolta epocale, il servizio migliorerà''

“Possibili nuovi investimenti e l’aumento delle ore di lavoro per i dipendenti”

MONREALE, 27 febbraio – C’è soddisfazione al comune per l’aggiudicazione, seppur ancora provvisoria, della gara settennale riguardante il servizio di smaltimento dei rifiuti, che l’Urega ha assegnato all’azienda leccese della Gial Plast.

La convinzione dell’amministrazione comunale è che la gara settennale possa elevare la qualità del servizio, soprattutto per l’implementazione degli investimenti. Un miglioramento generale che potrebbe-dovrebbe riguardare pure i lavoratori, per i quali esiste la cosiddetta “clausola di salvaguardia”: un escamotage normativo, che consentirà a chi ha lavorato finora di non perdere il proprio posto.

“Si tratta di una svolta epocale – afferma il sindaco, Alberto Arcidiacono – seppur ritardataria. Siamo riusciti ad imprimere una accelerazione e riportare alla normalità una situazione su un tema caldo, quale quello dei rifiuti, in cui perdersi è facile. L’affidamento settennale è garanzia di miglioramento perché potrà portare a dei nuovi investimenti su mezzi, attrezzature, ma potrà portare pure dei vantaggi ai lavoratori per i quali potrebbero aprirsi le porte dell’estensione dell’orari di lavoro. Sotto quest’aspetto noi ci batteremo con tutte le nostre forze, spingendoci fin dove sarà possibile”.