Impastato saprà farci continuare sulla via del risanamento

Il benvenuto del presidente del Consiglio comunale al nuovo segretario

MONREALE, 1 marzo – "Benvenuto nella nostra città al nuovo segretario comunale Giovanni Impastato. Arriva da Cinisi, vanta una formazione di primo piano e un'ampia esperienza in diversi comuni siciliani e nelle Commissioni straordinarie in enti sciolti per infiltrazioni mafiose”.

Lo afferma il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia a proposito dell’insediamento del nuovo segretario comunale, Impastato, esprimendogli le sue congratulazioni.

“Siamo certi – prosegue – e il suo curriculum ne è una garanzia, saprà continuare sulla via del risanamento e della buone pratiche già avviata dal nostro Comune negli ultimi anni. Al dottore Impastato i migliori auguri di buon lavoro".