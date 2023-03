Sagana, una macchina si ribalta: ferito il conducente

Sul posto i Vigili del Fuoco

MONREALE, 3 marzo – Potrebbero essere stati una distrazione o forse l'alta velocità, sommata alle brutte condizioni della strada, resa viscida dalla pioggia, le cause che stanno alla base dell'incidente che si è verificato oggi lungo la strada statale 186, all'altezza della zona di Sagana.

Stamattina, infatti, una Fiat Panda di colore bianco, alla cui guida c'era un'automobilista di cui non sono state rese note le generalità, si è cappottata in un tratto solitamente già pericoloso di suo e reso ancor più insidioso dalla pioggia battente che ha caratterizzato la mattinata odierna.

Sul posto i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, per ripristinare la normalità. Ferita, anche se non si sa d che entità, la persona che era alla guida.

La Polizia stradale, i carabinieri e l’Anas raccomandano la massima prudenza quando ci si mette al volante, considerato che le condizioni delle strade, alla luce delle avverse condizioni meteo, possono risultare insidiose per gli automobilisti.