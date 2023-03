Manutenzione stradale, mercoledì divieto di transito e di sosta in via della Repubblica

Domani sosta vietata in via Vaglica

MONREALE, 6 marzo – Ancora opere di manutenzione stradale e di messa in sicurezza. Dopo la chiusura al traffico qualche settimana fa della via Pietro Novelli, mercoledì mattina toccherà alla via della Repubblica, così come previsto dall'ordinanza emessa oggi a firma del comandante della Polizia municipale Luigi Marulli.

Precisamente sarà il tratto stradale che corre dall'intersezione con la via Venero a quella con la via Taormina quello sul quale non si potrà né transitare né sostare – pena eventualmente la rimozione forzata dei veicoli – a partire dalle ore 8 del mattino fino alla conclusione delle opere in programma. Il flusso veicolare, come prescritto sempre dall'ordinanza, verrà deviato verso i percorsi alternativi segnalati opportunamente dalla segnaletica stradale.

Già a partire da domani, martedì 7 marzo, e anche nella stessa giornata di mercoledì 8 saranno in corsa opere di decespugliamento e pulizia della via Vaglica, per tutta la sua estensione. In questo caso – dalle 7 alle 11 di entrambi i giorni – non si potrà sostare con i propri veicoli.