Al via le istanze per i contributi dalla Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Tutta la modulistica nel sito del comune

MONREALE, 8 marzo – l’assessorato regionale alla famiglia ha emanato una circolare per concedere contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di Monreale che ha inserito nella home page del proprio sito istituzionale tutta la modulistica della circolare per ottenere i “Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati” al fine di assicurare una migliore utilizzazione degli spazi abitativi e di quelli accessori, per i soggetti che soffrono di ridotte o impedite capacità motorie o visive. Il modello di istanza per la richiesta del contributo, previsto dalla legge 3/1989 dovrà essere intestato al sindaco del Comune di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Durante gli anni nei quali si è dato corso all’applicazione della predetta normativa, le amministrazioni hanno acquisito un notevole bagaglio di esperienza. In particolare, i Comuni per il loro rapporto immediato con il territorio e con i soggetti che fanno richiesta di soluzioni per le loro necessità e l’amministrazione regionale per il ruolo di raccordo fra le richieste provenienti dai comuni ed il Ministero competente, nonché per il coordinamento e l’indirizzo dell’azione amministrativa.