Scuola materna di via Polizzi a Pioppo, il 4 aprile si conclude la gara d’appalto

Bando di gara già pubblicato sulla gazzetta europea l’8 marzo. Si espleterà telematicamente

MONREALE, 13 marzo –Arriva al termine il processo che porterà alla ristrutturazione della scuola materna di via Polizzi a Pioppo, chiusa da circa dieci anni. Un passo importante, dopo che il progetto di ristrutturazione era stato ammesso a finanziamento ed era stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

Per consentire la riapertura della scuola pioppese sono stati stanziati complessivamente un milione e 42 mila euro. Dopo i necessari chiarimenti e l’avvio delle procedure amministrative conseguenti, adesso è stata bandita la gara d’appalto, propedeutica all'inizio dei lavori con la certezza che la scuola tornerà ad essere fruibile per la comunità di Pioppo.

L’operazione è stata possibile grazie al fatto che gli uffici comunali competenti hanno partecipato al piano asili del PNRR relativamente alla pubblicazione delle procedure di Accordo Quadro. La scheda del comune di Monreale come soggetto attuatore ha così superato l’analisi condotta da Invitalia che ha così dato via libera alla gara. Quest’ultima sarà condotta quale procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 della legge sugli appalti e sarà svolta mediante piattaforma telematica con scadenza per la presentazione delle offerte degli operatori economici fissata al prossimo 4 aprile ore 11 e successiva apertura delle buste fissata per le 12 dello stesso giorno.

Arriva finalmente a conclusione - ha fatto sapere il sindaco, Alberto Arcidiacono - un iter che ha richiesto tanto lavoro, ma che oggi si conclude più che positivamente.