Cinema Imperia, ci sarà anche il palcoscenico teatrale

Avrà un costo di 15 mila euro

MONREALE, 15 marzo – L'idea, del resto ben chiara a tutti già da un bel po' di mesi, è quella di rendere il nuovo cinema Imperia una struttura utile non soltanto al proprio scopo più immediato e ortodosso, ma anche far sì che al suo interno possano andare in scena rappresentazioni teatrali e (perché no?) anche congressi e convegni di carattere culturale, d'intrattenimento.

Ecco perché, col provvedimento pubblicato in giornata nell'albo pretorio cittadino, si rende noto che il Comune ha intenzione di sistemazione anche di un palcoscenico teatrale. Intervento per cui ha dato affidamento diretto alla ditta monrealese “Falegnameria Vaglica”, per un costo complessivo di circa 15mila euro. Del resto ''sono già stati realizzati vari interventi concernenti l'allestimento funzionale della struttura, dotandola di idonei arredi e impianto audio/video'' – come ricorda la stessa determina dirigenziale.

Attualmente, stando a quanto riportato sempre dal documento, sarebbero in fase di ultimazione le opere e i lavori utili a rendere la struttura conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi. Contestualmente è stato nominato responsabile unico del procedimento anche l'architetto Vittoriano Gebbia, che si occuperà altresì della della direzione e del controllo ''tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento''.