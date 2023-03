Si è spento il brigadiere Tindaro Rossello, il socio più anziano della sezione dell'ANC di Monreale

Ha prestato servizio per oltre 40 anni nell'Arma. Aveva 98 anni

MONREALE, 22 marzo – Lutto nel mondo dell'Arma dei carabinieri di Monreale. Si è spento all'età di 98 anni, Tindaro Rossello, brigadiere in pensione della Benemerita, il più anziano iscritto all'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione cittadina.

Rossello era una persona molto nota a Monreale, soprattutto fra la gente più avanti con l'età, per avere prestato servizio nell'Arma dei carabinieri in città per oltre 40 anni. Di lui, coloro che lo hanno conosciuto e che gli hanno lavorato al fianco, ricordano il senso del dovere, l'attaccamento al lavoro e l'integrità morale.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale, alla presenza di una rappresentanza della Compagnia di Monreale e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione locale.

Alla famiglia Rossello le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.