Giornate FAI di Primavera, per l’apertura già tanti visitatori a Monreale

Più di un centinaio i visitatori già dalle 10 di questa mattina. Sì continua nel pomeriggio e domani

MONREALE, 25 marzo – Già da stamattina più di un centinaio di visitatori hanno fatto tappa a Monreale in occasione delle giornate di primavera del FAI dove le straordinarie architetture del complesso monumentale di Monreale, ex monastero benedettino, sono state visitate sotto la sapiente guida degli apprendisti Cicerone, studenti del liceo Basile-D’Aleo di Monreale.

All’inaugurazione sono stati presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso con i docenti coinvolti, gli studenti e i dipendenti comunali che per l’occasione prestano servizio coadiuvati dai volontari dell’associazione di protezione civile Evergreen di Monreale.

È stato possibile visitare interamente il complesso abbaziale e avere accesso a importanti luoghi d’eccezione come la galleria d’arte antica, il fondo antico della biblioteca comunale, la galleria civica d’arte moderna che contiene dipinti, tra gli altri, di Fausto Pirandello, Carlo Levi, Giorgio De Chirico, Renato Guttuso.

Gli apprendisti “Cicerone” sono riusciti ad accogliere i vari gruppi di visitatori che si sono alternati nella mattinata e nel pomeriggio a partire dalle 14.30 riprenderanno a guidare nel percorso fino alle 18 di stasera. Anche domani sarà un’occasione per visitare Monreale e i magnifici spazi del complesso abbaziale per l’intera giornata, dalle 10 del mattino fino alle 13.30, e, successivamente, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.

Particolare successo ha riscosso la visita del fondo antico della biblioteca comunale che contiene pregiati manoscritti e codici di eccezionale valore. Per gli appassionati e non solo sarà ancora una volta un’opportunità per conoscere le origini medievali della città di cui la struttura abbaziale costituisce un tratto identitario e sito di immenso valore storico e artistico.