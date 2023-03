Consegnato al vescovo Isacchi l’olio del ''Giardino della Legalità''

La consegna stamattina al palazzo arcivescovile con il questore

MONREALE, 27 marzo – Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, insieme con Tina Montinaro e con il Cappellano della Polizia di Stato, Massimiliano Purpura, ha oggi consegnato l’olio estratto dalle olive del “Giardino della Legalità” al vescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

L’olio è prodotto dal giardino che sorge nel luogo ove furono brutalmente assassinati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. L’olio oggi consegnato diverrà parte del Sacro Crisma che sarà utilizzato per amministrare i Sacramenti Religiosi. “L’anima e l’esempio dei caduti per mano mafiosa non perirà mai ed è anche attraverso questa iniziativa - afferma la nota della questura - che ne difendiamo l’imperitura memoria”.