Non sarta, ma molto di più: quell'insegna è riduttiva

A Giacalone una strada è stata intitolata a Rosa Genoni, ma la targa della toponomastica fa discutere

MONREALE, 28 marzo – Non semplicemente sarta, ma molto di più. Quella insegna è davvero riduttiva. È questo il messaggio che ci manda un nostro lettore a proposito dell'apposizione della targa indicativa della via Rosa Genoni, inserita nel nuovo piano di toponomastica, redatto dall'amministrazione comunale.

La via in questione si trova nella borgata di Giacalone, è una traversa della SP20 che conduce a San Giuseppe Jato. Una stradina, in pratica è una traversa a sinistra della provinciale, 500 metri dopo il bivio con la statale per Partinico. È lì che è stata installata l'insegna che rinomina la vecchia via PG3 con, appunto, via Rosa Genoni. Ma qui sorge il problema segnalato dal nostro attento lettore. Nel cartello con l'indicazione della via e' indicato, infatti “Sarta”.

“Basta fare una rapidissima ricerca su internet – ci scrive – per rendersi conto che la Genoni fu molto più' di una "sarta". È stata infatti la prima stilista italiana. Alcuni suoi abiti sono conservati nei musei e poi, come se non bastasse, fu una giornalista di spessore, una attivista dei diritti delle donne e altro ancora. Per cui mi piacerebbe, per rispetto della signora Genoni e soprattutto della verità', che la parola “sarta” venga sostituita quanto meno con “stilista”.