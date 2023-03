Tornano le domeniche con ingresso gratuito in diversi siti monumentali: c'è anche il Chiostro di Monreale

L'iniziativa si ripete ogni prima domenica del mese

PALERMO, 30 marzo – Come ogni prima domenica del mese, anche domenica prossima, 2 aprile, tornano le domeniche con ingresso gratuito in diversi siti di interesse storico e monumentale della Sicilia.

Ogni prima domenica del mese, infatti, non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato. Anche a Palermo quindi, alcuni musei e siti archeologici di provincia saranno aperti al pubblico gratuitamente.

Questi i luoghi visitabili a Palermo e Monreale:Castello della Zisa; Ex Convento della Magione; Museo Antonio Salinas; Museo Etnografico “Giuseppe Pitrè; Palazzo Riso; Galleria D'arte Moderna; Palazzo Mirto; Castello di Maredolce; Palazzo Abatellis; Chiostro di San Giovanni degli Eremiti; Oratorio dei Bianchi; Villino Florio; Castello della Cuba; Casina alla Cinese; Castello a mare e il Chiostro di Monreale.