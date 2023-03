Monreale, via Cannolicchio diventa a senso unico: si potrà solo percorre in discesa

Monreale, via Cannolicchio diventa a senso unico: si potrà solo percorre in discesa

Pubblicata l'ordinanza della Polizia municipale. Troppe le criticità emerse con il doppio senso

MONREALE, 30 marzo - Una strada per due? Finora è stato così per la via Cannolicchio, ma da oggi sarà percorribile soltanto da un veicolo.

Questa la decisione presa dal comandante della polizia municipale Luigi Marulli, che - con l'ordinanza relativa pubblicata nell'albo pretorio cittadino - cambierà la mobilità appunto nella stretta via Cannolicchio. Troppe le "criticità riscontrate" a causa del doppio senso di circolazione che, come detto, non andava proprio a nozze con le ridotte dimensioni della carreggiata stradale, facendo sì che più di qualche ingorgo si venisse a creare tanto nel tratto più alto, quanto in quello più basso.

Da oggi dunque le vetture potranno procedere soltanto in discesa, dalla via panoramica giù verso la via Strada Ferrata. Niente più macchine in salita dunque: quelle provenienti dalla via Strada Ferrata dovranno dunque proseguire obbligatoriamente su questa. Nel tratto è stato prescritto anche il divieto di sosta con rimozione forzata.