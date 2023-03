I cent’anni di Gina Cimino, gli auguri del sindaco

Il primo cittadino ha reso omaggio alla storica segretaria della scuola Novelli

MONREALE, 31 marzo – C’è stata festa oggi in casa di Gina Cimino, storica segretaria della scuola “Pietro Novelli, che oggi ha compiuto cento anni. Un traguardo ragguardevole per una donna che, nonostante sia passato tanto tempo, non è stata dimenticata.

A renderle omaggio, assieme ai familiari e portarle come di consueto un mazzo di fiori il sindaco Alberto Arcidiacono, accompagnato dal consulente Salvo Giangreco. Presenti anche l’ex dirigente scolastico della scuola, Stefano Gorgone, con la moglie Rita Accardo, per festeggiare una donna, così come abbiamo scritto oggi in un precedente articolo, che ha speso tutta la sua vita per la scuola, contribuendo al buon andamento amministrativo di essa e diventando un punto di riferimento, non soltanto per l’istituto, ma per tutta la comunità monrealese.