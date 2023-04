Monreale, ieri sera lettura teatrale de ''I Promessi Sposi'' all’interno del duomo

Una performance originale nel ricordo dei 150 anni dalla morte di Manzoni. LE FOTO

MONREALE, 2 aprile – Si è svolta ieri sera all’interno del duomo di Monreale una singolare performance di lettura teatrale dal titolo “Il mondo sottosopra”. L’evento è stato promosso dall’arciprete della cattedrale, don Nicola Gaglio, in collaborazione con gli organizzatori del progetto Libri-lettori realizzato in collaborazione con APS Il mondo parla.

La lettura teatrale de “I Promessi Sposi”, ha visto alternarsi le voci recitanti di Andrea Carabelli e Laura Palmeri, mentre la drammaturgia è di Elena Mazzola. L’iniziativa fa parte del progetto che prevede la realizzazione di iniziative formative rivolte a docenti della scuola secondaria di secondo grado, per la diffusione dell’ innovativa metodologia di lettura “da soggetto a soggetto”.

Diversi sono stati i passi scelti per la lettura teatrale tra cui l’episodio del Griso, di Fra Cristoforo, di Renzo nel lazzaretto, della madre Cecilia. Nella splendida cornice del duomo di Montale la lettura ha così suscitato davvero tante emozioni dense di vivo significato per i temi trattati dai passi scelti dal romanzo. L’evento ha altresì inteso celebrare Alessandro Manzoni nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dalla sua morte.