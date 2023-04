Compostaggio di prossimità, 650 mila euro per Monreale

Compostaggio di prossimità, 650 mila euro per Monreale

Il progetto del comune è stato ammesso al finanziamento

MONREALE, 7 aprile – 650 mila euro per il sistema di compostaggio di prossimità in favore del comune di Monreale. È stata approvata la graduatoria definitiva per il finanziamento. La notizia arriva dall'assessorato all'Energia, dipartimento dell'Acqua e Rifiuti.

Monreale, quindi, si piazza tra i comuni ammessi al finanziamento. “Giunge a destinazione - dichiara l’assessore all’Igiene Urbana Antonella Giuliano - un altro importante risultato, frutto della dedizione e della grande professionalità dei nostri uffici comunali, che ringraziamo, ma anche dell'impegno di questa amministrazione che sta dimostrando, con i fatti e non con le chiacchiere, di sapere portare a casa risultati concreti e significativi”.