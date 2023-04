La morte di Federica Tarallo, domani a Monreale sarà lutto cittadino

Lo ha proclamato il sindaco Alberto Arcidiacono per il giorno dei funerali

MONREALE, 12 aprile – Il sindaco Alberto Arcidiacono proclama il lutto cittadino per la giovane Federica, al fine di onorare la memoria della giovane monrealese. È questo ciò che si legge in una nota diramata dal comune.

Il lutto cittadino è previsto per domani giorno in cui si svolgeranno i funerali in Cattedrale alle ore 13. La tragedia ha suscitato grande dolore e profondo sgomento nelle istituzioni oltre che in tutta la cittadinanza. “L'amministrazione comunale- si legge nell’ordinanza del sindaco - interpretando il profondo dolore dell’intera comunità e il comune sentimento della popolazione, intende manifestare il cordoglio della città per questa grave perdita che ha colpito la famiglia Tarallo”.