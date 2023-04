Monreale, parte il progetto Ufficio Europa: fornirà consulenza per uffici, associazioni e imprese

L’assessore Lo Verso: “Con questo strumento un aiuto per progettare ed intercettare fondi extra-comunali per lo sviluppo del nostro territorio”

MONREALE, 13 aprile – Parte ufficialmente l’“Ufficio Europa”: un progetto presentato e approvato in Consiglio comunale nel 2019 e realizzabile grazie ad un finanziamento rientrante nel Piano di Azione e Coesione della Sicilia (POC 2014/2020).

Il progetto prevede l’attivazione di un servizio di progettazione, consulenza e formazione, volto a valorizzare e rafforzare le competenze dei dipendenti del Comune di Monreale per la gestione, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione dei progetti finanziati con fondi distrettuali, regionali, nazionali ed europei.

Il Comune, inoltre, si doterà di un Ufficio di progettazione a disposizione di tutti gli Enti del "Terzo Settore" e le imprese del territorio, che potranno essere così supportati nello sviluppo di progetti in ambito sociale e culturale. Tutto ciò faciliterà percorsi partecipativi già in parte avviati o da avviare attraverso strumenti innovativi di coinvolgimento.

“Finalmente siamo riusciti ad attivare uno strumento importantissimo per lo sviluppo della città – dichiara l’Assessore all’Ufficio Europa, Fabrizio Lo Verso - Da adesso tutte le associazioni e le imprese del territorio potranno ottenere gratuitamente dal Comune un supporto alla progettazione per la partecipazione a bandi e avvisi pubblici sovracomunali. I progettisti ci aiuteranno a realizzare percorsi di progettazione partecipata con tutti coloro che vorranno collaborare alla realizzazione di attività culturali e sociali sul territorio. Dopo gli anni bui del Covid, dobbiamo ripartire con nuove idee e nuovi progetti”.

Il progetto, affidato alla Asterisco Società Cooperativa Sociale, avrà una durata di 18 mesi e un costo pari a 85.976,29 euro (di cui 78.780,00 euro per il servizio e 7.196,29 euro per l’acquisto delle strumentazioni necessarie).

Gli enti interessati potranno richiedere il servizio di consulenza e supporto al Comune secondo le modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.