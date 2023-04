Pulizia stradale, lunedì sosta vietata in via Pietro Novelli

Si opererà nella zona dell'Abbeveratoio, dall'incrocio con la via Garibaldi

MONREALE, 14 aprile – Festa del Crocifisso sempre più vicina vuol dire anche opera di pulizia straordinaria di strade e vie cittadine, con già qualche intervento realizzato nel corso delle ultime settimane.

Lunedì mattina toccherà invece alla via Pietro Novelli alta, precisamente nel tratto che, dall'incrocio con via Garibaldi e Chiasso San Rocco, procede più su verso l'Abbiviratoio. Mezzi e operai saranno in attività a partire dalle ore 6 del mattino – come detto – fino alle 12, ''comunque fino al termine dei lavori'' si legge nell'atto pubblicato in albo pretorio. Ovviamente, nel tratto interessato dalle opere sarà interdetta la sosta, con la rimozione forzata dei veicoli.