Rifiuti, ripulita dagli operatori Ecolandia l’area del lago Poma

L’assessore Giuliano: “Ritorna al suo splendore. Saranno intensificati i controlli”

MONREALE, 14 aprile – Effettuato oggi un intervento di pulizia straordinaria dell’area dove si trova il lago Poma attraverso il personale di Ecolandia, coordianto da Fabio Adimino e Massimiliano Cangemi. Ne dà notizia l’assessore all'Igiene Urbana, Antonella Giuliano.

“Grazie al nostro intervento – afferma – è stata riportata al suo originale splendore un'area tanto bella, quanto transitata. Nei prossimi giorni, in sinergia con la Provincia, si procederà alla delimitazione dell'area e con l'ausilio delle Forze dell'Ordine a cui abbiamo chiesto supporto, per intensificare i controlli, affinchè tali scempi non vengano a ripetersi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale, Giulio Mannino, residente nella vicina frazione di Grisì che si è detto “pienamente soddisfatto dell'intervento tempestivo e puntale dell'amministrazione. È inconcepibile il continuo imbrattamento dell'ambiente, ancor più inaccettabile se bello e suggestivo come quello che, appunto, si è provveduto a far ripulire oggi”.