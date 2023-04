Antivilla comunale, l'altalena è per i più piccoli, ma la usano anche i grandi

Certamente un modo non ortodosso di fruire di un'attrezzatura pubblica

MONREALE, 22 aprile – Il rispetto delle cose pubbliche lo si può dimostrare anche attraverso piccoli gesti, magari banali: come non buttare un sacchetto di spazzatura per strada o imbrattare un muro con una scritta volgare. Lo si può dimostrare, però, pure rispettando un'altalena destinata ai bambini.

Il problema, ovviamente, non è di quelli che cambiano le sorti di una comunità, ma lo riteniamo comunque meritevole di attenzione. Soprattutto se di mezzo c'è il divertimento dei più piccoli, che, purtroppo, dalle nostre parti non hanno molti spazi nei quali dare spazio alla loro gioia. Uno di questi è costituito dall'Antivilla comunale, dove da un po' di tempo, ormai, è attivo un mini parco giochi per bambini, ma dove, purtroppo, è sempre in agguato l'azione dei più grandi che non dimostrano il massimo del senso civico e del rispetto per le cose di tutti.

Vedere adulti che si divertono sull'altalena, col rischio serio di danneggiarla seriamente a causa del peso, a qualcuno non susciterà nessuna reazione, ma ad altri, invece, certamente sì. Soprattutto a chi, approfittando delle belle giornate, decide di portare i propri bambini in antivilla per far trascorrere loro qualche ora spensierata.

L'amministrazione fa quel che può, cioè poco. Non per mancanza di volontà, ovviamente, ma per esiguità di personale a disposizione da destinare ai controlli.

“Riceviamo segnalazioni ogni giorno – fa sapere l'assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Lo Verso – ma purtroppo i custodi non possono occuparsi solo delle giostre, ma devono tenere a bada l'interva antivilla, ed anche i bagni e quant'altro”.

E allora, alla luce di tutto ciò, la palla torna nell'altra metà campo: quella poco battuta (purtroppo) del senso civico. Perchè non rispettare le cose di tutti, ricordandoci che non sono di nessuno, ma sono anche nostre e che anche i nostri figli (in questo caso) possono beneficiarne?. Facciamo allora appello al buon senso ed all'educazione dei nostri concittadini, che sicuramente ne hanno tanta, nella speranza che prevalga sempre il rispetto per l'arredo urbano e per il divertimento dei più piccoli.