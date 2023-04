28ª edizione del Memorial ''Rosario Livatino'', premiati anche due monrealesi

Si tratta di Castrense Ganci e Claudio Burgio. La cerimonia si è svolta ieri a Giarre. LE FOTO

GIARRE, 21 aprile – C'erano anche due monrealesi fra coloro che hanno ricevuto un riconoscimento nell'ambito della 28ª edizione del “Memorial Rosario Livatino, Antonio Saetta Gaetano Costa”, manifestazione a tema legalità che si è svolta ieri nell'aula magna del liceo Scientifico San Leonardo di Giarre.

Si tratta del Commissario Capo della Polizia Municipale di Monreale, Castrense Ganci e di Claudio Burgio, insegnante di Educazione Fisica in quiescenza. Il premio intitolato al “Beato” Rosario Livatino ogni anno individua delle figure che si siano distinte sul tema della legalità e dell'impegno sociale.

Castrense Ganci, secondo la motivazione, è stato premiato soprattutto per il suo impegno nel sociale che si “è manifestato fortemente nella capacità di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale”.

Claudio Burgio, invece, per aver continuato il suo impegno in favore della legalità, proseguendo la pregevole opera del padre, Giuseppe La Franca. “Dedico il premio – ha detto – alla memoria delle vittime innocenti delle mafie che ancora aspettando verità e giustizia”.