A Roma eucaristia di ringraziamento per la venerabilità di Margherita Diomira Crispi

Sarà officiata oggi alle 18 da monsignor Giacomo Pappalardo, cancelliere della Congregazione per le Cause dei Santi.

ROMA, 23 aprile – Si terrà questo pomeriggio alle 18 a Roma presso la cappella della casa generalizia di Roma delle Suore Oblate al Divino Amore l’eucaristia di ringraziamento per la venerabilità di madre Margherita Diomira Crispi.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor Giacomo Pappalardo, cancelliere della Congregazione per le Cause dei Santi. Lo scorso 18 dicembre - lo ricordiamo - durante l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante le virtù eroiche di Margherita Crispi (al secolo Diomira Ludovica Romana), fondatrice della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore, nata il 19 novembre 1879 a Partinico e morta il 18 giugno 1974 a Roma.

La casa madre della Congregazione, come è noto, si trova a Monreale nel monastero della Badiella, mentre la casa generalizia dal 1935 si è trasferita a Roma. In segnale di ringraziamento la Congregazione ha così organizzato questo momento liturgico nel ricordo della beata madre fondatrice.

L’evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina facebook delle Suore Oblate al Divino Amore.