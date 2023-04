Fiamme in un appartamento di via della Repubblica, intervengono i Vigili del Fuoco

Sembra che l'incendio sia partito dalla cucina dell'abitazione. LE FOTO

MONREALE, 24 aprile – Un incendio è divampato poco prima delle 14 di oggi all'interno di un appartamento in via della Repubblica a Monreale, all'altezza del civico 32. Poco chiare, al momento, le cause del rogo.

Dalle prime informazioni raccolte pare che le fiamme si siano sprigionate dalla cucina dell'abitazione, aggredendo l'ambiente circostante. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri di Monreale ed i Vigili del Fuoco, che hanno faticato non poco per contrastare le fiamme.

Fortunatamente sembra che l'incendio non si sia propagato alle abitazioni circostanti, né al balcone dello stesso appartamento dove stazionava una bombola del gas. Sembra inoltre che gli occupanti della casa siano riusciti a mettersi in salvo.

L'episodio ha determinato la chiusura al traffico di via della Repubblica, con conseguenziali ripercussioni sul traffico cittadino.

Seguiranno eventuali, ulteriori aggiornamenti.