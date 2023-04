San Martino delle Scale, domani sarà intitolata una strada a Gioacchino Crisafulli

Era un appuntato dei carabinieri in pensione, ucciso dalla mafia il 2 aprile 1983

MONREALE, 26 aprile – Si svolgerà domani la cerimonia dedicata all'appuntato dell'Arma dei carabinieri Gioacchino Crisafulli Medaglia d'Oro al merito civile "alla memoria" vittima innocente della mafia.

Alle 10 è prevista una cerimonia presso il cimitero comunale di Monreale alla presenza delle autorità civili e militari e alle ore 11seguirà l' intitolazione della Via "Gioacchino Crisafulli" presso la Piazzetta La Reale a San Martino delle Scale. Crisafulli si impegno’ fortemente nel contrasto dell'egemonia mafiosa dei terribili anni ‘80, anni in cui la mafia corleonese spadroneggiava. Il 2 aprile del 1983, venne ucciso, quando era già in pensione, a colpi di arma da fuoco a Palermo poiché aveva intercettato un carico di eroina, transitato nei pressi della propria abitazione.

Fu insospettito dalle manovre di un camion guidato da un "picciotto", e chiese spiegazioni. I mafiosi, infastiditi dall’azione, lo uccisero qualche giorno dopo. E’ stato riconosciuto vittima innocente della mafia, con decreto del Ministero dell’Interno. Lo Stato ha onorato il sacrificio della vittima, con il riconoscimento concesso a favore dei suoi familiari, che si sono costituiti parte civile nel processo, dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso . Con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 5 giugno 2017 gli è stata conferita, “alla memoria” la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Il 6 settembre 2016, come documenta la nostra foto, anche il Comune di Palermo, sotto l'amministrazione di Leoluca Orlando, gli intitolò una strada nella zona di Pietratagliata, dalle parti di corso Calatafimi.