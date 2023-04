Ha aperto in via Benedetto D’Acquisto la gelateria ''Gelizioso''

Ieri sera l’inaugurazione e l’apertura del nuovo locale

MONREALE, 29 aprile – Una nuova sede a Monreale per la gelateria ‘’Gelizioso’’, in pieno centro storico. La gelateria ha aperto ieri sera i battenti del nuovo locale in via Benedetto D’Acquisto.

La gestiranno i fratelli Giampiero e Andrea Mirto, rilanciando questa nuova avventura, che oltre a garantire loro lo svolgimento di un’attività, contribuirà a dare una bella immagine della cittadina ai tanti visitatori che la affollano nel centro storico a pochi passi dal duomo.

È stata, infatti, aperta ufficialmente da oggi in via Benedetto D’Acquisto la nuova gelateria. L’inaugurazione si è tenuta oggi pomeriggio alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e di tanti cittadini, accorsi per augurare ai proprietari il classico “in bocca al lupo”.

Nel corso di una breve cerimonia di inaugurazione don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, con don Andrea Palmeri ha benedetto il locale, recitando una preghiera augurale.