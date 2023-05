Aggressione Marulli, la solidarietà del sindaco e della giunta

“A lui va il nostro ringraziamento”. Solidarietà pure dal presidente del Consiglio comunale

MONREALE, 2 maggio – L’amministrazione comunale di Monreale esprime piena solidarietà nei confronti del comandante di Polizia municipale, Luigi Mrulli aggredito in pieno centro cittadino ieri, nel corso dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.

“Il comandante Luigi Marulli – si legge in una nota – è stato aggredito fisicamente da un cittadino monrealese. Visitato dai medici del Pronto soccorso è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni . Piena solidarietà e stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dalla giunta comunale i quali hanno dichiarato : “L’Amministrazione Comunale è a fianco del comandante Marulli a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione con cui quotidianamente che garantisce la sicurezza alla popolazione, soprattutto in questi giorni di festa”.

“Esprimo la mia solidarietà personale e a nome dell’intero Consiglio comunale - ha aggiunto il presidente Marco Intravaia - al comandante della Polizia Municipale di Monreale Luigi Marulli, vittima ieri di un’aggressione violenta. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni rischi l’incolumità perché sta svolgendo il suo dovere. I giorni della festa sono particolarmente complicati per la viabilità cittadina e ringraziamo la Polizia municipale e il suo comandante per il loro impegno. A dispiacere e preoccupare ancora di più è la giovane età dell’aggressore. Siamo certi che il comandante Marulli continuerà a svolgere il suo lavoro con la serietà e la competenza di sempre. A lui gli auguri di una pronta guarigione”.