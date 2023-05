Una festa ben riuscita, grazie a chi si è impegnato con il lavoro quotidiano

L’assessore ai Servizi Ambientali, Antonella Giuliano traccia un piccolo bilancio dell’evento

MONREALE, 6 maggio – “In questi giorni di grande festa, di tripudio e di importanti presenze in città, abbiamo assistito a un variegato e ricco calendario di eventi che hanno allietato residenti,turisti e visitatori e che hanno portato ancor più la nostra città sotto i riflettori, agli occhi del mondo”.

Lo afferma l’assessore comunale ai Servizi Ambientali, Antonella Giuliano, che al termine dei giorni festivi desidera effettuare i rituali ringraziamenti a coloro che ne hanno consentito la realizzazione e la riuscita.

“Grazie al grande impegno di questa amministrazione – afferma ancora – con il nostro Sindaco in testa, è stata una festa ben riuscita e curata nei minimi dettagli e per questo possiamo ritenerci davvero soddisfatti.

Dietro tutto questo però, a garanzia di una buona riuscita della festa, c'è stato anche il gran lavoro di chi si è speso affinche la città al mattino fosse sgombera dai rifiuti e che per tutto il giorno rimanesse pulita: c'erano i nostri operatori ecologici e tutti coloro che afferiscono all'area "gestione rifiuti": uomini e donne che agivano dietro le quinte, lontani dai riflettori .

Nella penombra. Coloro i quali, in questi giorni così concitati, hanno contribuito con il lavoro quotidiano e soprattutto notturno a tenere la città pulita. Senza badare ad orari impossibili. Senza cedere alla stanchezza, anteponendo ad essa il lavoro ed il bene collettivo. Loro che, spesso, chiamati per un servizio all'ultimo minuto, perche magari qualcuno aveva incivilmente insozzato qualche marciapiede, tornavano sulla strada, rinunciando di fatto agli spettacoli o al tempo che magari potevano dedicare agli affetti familiari, pur di assicurare che tutto fosse impeccabile.

Per tutti questi motivi – prosegue l’assessore – sento il dovere di ringraziare in primis il responsabile del servizio Fabio Adimino, il caposquadra Massimiliano Cangemi e tutti i ragazzi di Ecolandia per il forte senso del dovere e per la serietà e l'abnegazione con la quale hanno svolto e continuano a svolgere il servizio affinchè, ogni giorno ,possiamo trovare e goderci una città pulita e vivibile.

Un sentito ringraziamento – conclude – lo voglio rivolgere anche a tutti i dipendenti comunali, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, alle Forze dell'Ordine, all'ANPS e alle Associazioni di volontari che hanno collaborato per assicurare la sicurezza e il servizio d'ordine in città”.