La loro casa è andata a fuoco, parte la raccolta fondi

La piattaforma utilizzata è “GoFoundMe”

MONREALE, 10 maggio – Ha preso il via sulla ormai consueta piattaforma online “GoFoundMe” la raccolta fondi finalizzata ad aiutare la famiglia Marchese, la cui abitazione lo scorso 24 aprile è stata avvolta dalle fiamme ed è andata parzialmente rovinata.

Rosario Marchese, 83 anni e sua moglie Gioacchina Venturella di anni 80, hanno visto prendere fuoco la propria abitazione a causa di un incidente domestico di natura accidentale, mentre si trovavano in casa. L'immobile è stato evacuato dai vigili del fuoco. I danni sono talmente gravi da richiedere delle opere di ricostruzione i cui costi non sono da loro sostenibili. “Aiutiamoli a rientrare nella loro casa” afferma l'assessore Letizia Sardisco , che coordina questa tipologia di aiuti. Per chi volesse contribuire il link da utilizzare è il seguente:

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-i-coniugi-marchese?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&fbclid=IwAR1Mv9Y64n40bwweIwQTPTucStskZ2fZG26JypX-0nX_uuPGJMEMOWChIy8